فنادق بيت لحم تقرر استخدام المولدات الكهربائية الخاصة للتخفيف من أزمة الكهرباء

‎وطن: في ظل ازمة الكهرباء وما تشهده مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس من انقطاعات في التيار الكهربائي من قبل الشركة القطرية الاسرائيلية، ستبدأ فنادق بيت لحم باستخدام المولدات الكهربائية الخاصة لتخفيف الاحمال الكهربائية على المحافظة وبالتالي المساهمة في الحد من الانقطاعات المتواصلة.

وقال الياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية إن "هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه أهالي محافظة بيت لحم وتعزيزاً لوجود هذه الشركة الوطنية التي تعمل تحت ضغوط كبيرة في القدس المحتلة".

وأضاف العرجا أن الكهرباء من أهم مقومات الحياة الكريمة، وعلى الرغم من اهميتها الكبيرة لتشغيل الفنادق، إلا أنه لا بد من اتخاذ هذه الخطوة وبالاتفاق مع شركة كهرباء القدس، لتجنيب المواطن مزيداً من الضغوطات.

ويذكر أن ما تحتاجه محافظة بيت لحم من الطاقة الكهربائية يبلغ قرابة 100 ميغا وط فيما توفر شركة كهرباء محافظة القدس 20 ميغا وط اضافية لكن إجراءات الاحتلال الاخيرة بقطع التيار عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، أدى الى تقليص الكميات الواردة وانقطاعات في التيار.