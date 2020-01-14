الثلوج تقتل 75 باكستانيا

وطن: أعلنت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج والحوادث المرتبطة بهطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 75 قتيلا على الأقل، بينما قدرت عدد المصابين بنحو 64.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إنها تتوقع زيادة في عدد القتلى والجرحى، مع استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج في أجزاء كثيرة من البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية الناطقة بالإنجليزية.

وقالت الهيئة إنه تم الإبلاغ عن 55 حالة وفاة على الأقل و12 إصابة في إقليم آزاد جامو وكشمير الخاضع للإدارة الباكستانية.

وقال المتحدث باسم حكومة بلوشستان، لياكوات شاهواني، إن 20 شخصًا فقدوا حياتهم في المقاطعة في حوادث متعلقة بتساقط الثلوج.

وأضاف أن رئيس الوزراء بالمقاطعة، جام كمال خان، يشرف شخصيًا على أعمال الإغاثة التي تجري بها.

والإثنين، تسببت الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية وغيرها من الحوادث المتعلقة بالأمطار في مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا وخلفت العشرات من الجرحى، حيث ضربت معظم أنحاء البلاد موجة طقس سيء في الساعات الأولى من صباح السبت.