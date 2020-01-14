التربية ترفض إغلاق الاحتلال مدرستين بالقدس

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدرستي "الوعد الصادق" و"الفرسان" في محافظة القدس من افتتاح الفصل الدراسي الثاني، بحجة عدم حصولهما على تراخيص.

من جانبها، رفضت وزارة التربية والتعليم، إغلاق المدرستين، والممارسات الراهنة بحقهما، والتي تطال حقوق الطلبة والمعلمين، وتشكل تجاوزا لمعايير الإدارة السليمة، وتعديا على المسيرة التعليمية وانتظامها

ودعت "التربية" إلى إعادة فتح المدرستين بشكل عاجل؛ بما يضمن الحفاظ على حق الطلبة وتلقيهم لتعليمهم، وفق المنهاج الوطني الفلسطيني، أسوة بباقي أطفال وطلبة مدارس القدس.

وأهابت بمدارس القدس العمل على استيعاب الطلبة الراغبين لأسباب استثنائية بالانتقال من هاتين المدرستين، حفاظا على حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم؛ إلى حين إعادة فتح مدارسهم.

كما أهابت بالجميع تحمل مسؤولياتهم؛ لضمان ديمومة التعليم الفلسطيني في كافة المدارس الفلسطينية في القدس؛ لمواجهة سياسات التهويد والأسرلة ومحاولات ضرب مقومات الهوية الوطنية