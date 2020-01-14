1094 انتهاكًا ارتكبها جيش الاحتلال على طول السياج الفاصل بغزة خلال 2019

وطن: وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان، 1094 انتهاكًا ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي الفاصل لقطاع غزة، خلال عام 2019.

وقال المركز إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة مقيدة الوصول برا (المناطق الحدودية)، واستهدف المشاركين في التجمعات السلمية، واعتقل الفلسطينيين وتعذيبهم جسديا ونفسيا، وتوغل وعمد لتخريب أراضي المزارعين".

وأوضح المركز، أن الجيش قتل 51 فلسطينيا، وأصاب 5649، واعتقل 97 فلسطينيا، كما استهدف العاملين وممتلكاتهم 457، واستهدف الاحتجاجات السلمية 321، وتوغل في أراضي المواطنين 59 مرة.

ولفت إلى أن الاحتلال واصل خلال عام 2019، استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد الشريط الحدودي في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأضاف: "شّكلت تلك الانتهاكات نمطا منظما تتبعه قوات الاحتلال في سياق تعاملها مع العاملين الفلسطينيين على امتداد السياج الفاصل مع غزة، فتحرم تلك القوات العاملين من الاستفادة من الثروة الطبيعية في أراضيهم وتدفعهم للتعطل الإجباري عن العمل".

وبين أن "نسبة الأراضي في المنطقة المقيدة الوصول إلى 15 %من المساحة الإجمالية للقطاع، ما يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني". ودعا المركز المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم.