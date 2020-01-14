اتفاق فلسطيني روسي قريبا لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول

وطن: قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إنه من المنتظر خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم الأسبوع المقبل، التوقيع على اتفاقيات تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية.

وقال نوفل، الثلاثاء: "يستعد الجانبان (روسيا وفلسطين) للتوقيع على وثيقتين، الأولى بشأن إعفاء الدبلوماسيين والطلاب من الحصول على تأشيرة، والأخرى بشأن التعاون في المجال الإحصائي. سنوقع اتفاقية مع المعاهد الإحصائية الروسية".

وقال نوفل، الشهر الماضي: "الرئيس بوتين سيزور بيت لحم يوم 23 كانون الثاني/يناير".

وأضاف "ستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس محمود عباس."