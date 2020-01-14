توفيق الطيراوي: فتح على قلب رجل واحد، ويجب محاسبة الفاسدين

وطن: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، على ضرورة محاسبة المخطئين والفاسدين، قائلاً: يجب ان نقول للمسيء انت مسيء، وللمخطيء أنت مخطيء ونحاسبه.

وأضاف الطيراوي في تصريحات لتلفزيون فلسطين مساء اليوم، " بالنسبة لي كعضو لجنة مركزية لحركة فتح، أقول أنه يجب أن نكون على يسار الحكومة، ومن يخطيء فيها يجب أن نقول لرئيس الوزراء أن الوزير الفلاني مخطيء، ومن يصيب يجب أن نقول له أنت مصيب.

وتابع: هناك 4 من ذوي السيادة لا استطيع الاقتراب منهم، وهم "الوطن، والعلم، وفتح، والرئاسة"، بل من مهمتي الدفاع عنهم، أما غير ذلك لن أترك أي أحد فاسد ومسيء لشعبنا الفلسطيني دون الحديث عنه.

وبشأن وحدة حركة فتح، قال الطيراوي "نحن في فتح لسنا مختلفين ، بل على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس، وقد نتباين بالرأي والموقف، لكن عندما يصدر القرار يكون الموقف واحد".

وأضاف: لفتح أطر ومؤسسات موحدة لا يستطيع أحد الخروج عليها، وما يتعرض له قيادات فتح من هجوم من قبل الامريكان والإسرائيليين هو بمثابة "اغتيال السمعة".

وأوضح: يوجد لدينا اخطاء كل واحد يمكن محاسبته على خطئه، لكن لا يوجد لدينا جرائم، ونحن فلسطينيون وطنيون جميعا ضحينا، وشعبنا مناضل ضحى ولديه ظروف صعبة لذلك يجب ان نكون موحدين.

ودعا الطيراوي أعضاء اللجنة المركزية للتوجه لكافة المحافظات والجلوس مع المواطنين هناك والاطلاع على أحوالهم ومشاكلهم، قائلا: يجب ان يتوجه اعضاء المركزية للمحافظات للاطلاع على احوال الناس ومشاكلهم وقد طرحت ذلك على الرئيس منذ اسبوع.

وبشأن واقع المقاومة الشعبية الحالي، قال الطيراوي إنها "صورية"، وكل الفصائل تتحمل المسؤولية على رأسها حركة فتح.

وأضاف: يجب ان يشارك آلاف من المواطنين في المقاومة الشعبية وليس فقط عدد قليل من الأجانب، ويجب ان تتم مواكبة النجاحات الدبلوماسية الفلسطينية، بمقاومة شعبية على الارض.

وفيما يتعلق بحماية ذوي الأسرى، قال الطيراوي من يحرق سيارة اسير ويهدد والدته يجب ان تتم محاسبته وان تقطع يده. مضيفاً: سنكون السد المنيع للأسرى، وسنكون بالمرصاد لمن يسيء لهم.