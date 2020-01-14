الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور

وطن: أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان يستهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وأكد مصدر أمني رفيع أن "وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة (T4) الجوية بريف حمص الشرقي تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي حاولت استهداف المطار، مشيرا إلى أنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي استهدفت القاعدة".

كما أضاف المصدر أن "العمل جار على تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية بعد توقف موجة القصف".

(سبوتنيك)