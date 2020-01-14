الجيش السوداني يستعيد كل مقرات "المتمردين" في الخرطوم

وطن: بسط الجيش السوداني، ليلة الأربعاء، السيطرة على كل المقرات، التي استولى عليها "المتمردون" من هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم، بعد استباكات مسلحة بين الطرفين.

وأعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على المقر المتواجد في حي كافوري شمال العاصمة، بينما قالت مصادر مطلعة إن القوات المسلحة سيطرت على المقر الواقع في منطقة سوبا شرق المدينة والمقر لثالث في شرق مطار الخرطوم.

وشهدت هذه المناطق اشتباكات وتبادل إطلاق نار باستخدام أسلحة ثقيلة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، منحها الجيش لـ "المتمردين" لإلقاء السلاح والاستسلام.

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم، عن "تمرد" مجموعة عناصر من هيئة العمليات لجهاز المخابرات في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قرب مطار المدينة.

بدوره، اتهم قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، بالوقوف وراء التمرد في الخرطوم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الأحداث في الخرطوم تحت السيطرة، مؤكدا ثقته بالقوات المسلحة.

وجرت عمليات تبادل إطلاق نار بين الشرطة العسكرية والقوة "المتمردة" في 3 مواقع متفرقة بالعاصمة الخرطوم، تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات، وشملت حي كافوري ومنطقة سوبا شرقا علاوة على المقر الرئيسي السابق لهذه القوات شرق مطار العاصمة قرب حي الرياض.

المصدر: RT