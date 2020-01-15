مواجهات واعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، عدة شبان من مناطق مختلفة في الضفة، وسط عمليات دهم وتفتيش ليلية.

وافادت مصادر محلية، بأن قوة للاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس واعتقلت الشاب بكر دويكات.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى الخطيب واحمد الخطيب من بلدة نعلين غربي المحافظة. وشهدت منطقة وسط رام الله مواجهات عنيفة، حيث ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوة للاحتلال أثناء انسحابها من حي الطيرة.

وفي بيت لحم اقتحمت قوة للاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم واعتقلت الشاب أحمد حربي أبو عودة.

وفي سياق متصل، أصيب جندي إسرائيلي بحروق إثر القاء شبان زجاجات حارقة خلال مواجهات ليلة في العيزرية بالقدس.