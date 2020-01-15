نحن على موعد مع منخفض جوي جديد نهاية الاسبوع

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.