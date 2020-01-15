3 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في السجون بينهم محكوم بالمؤبد

رام الله- وطن: يدخل اليوم الاربعاء، ثلاثة أسرى من محافظة جنين عامهم الاعتقالي الـ18 في سجون الاحتلال.

والاسرى هم: كمال نجيب امين ابو وعر من بلدة قباطية قضاء جنين ومحكوم مدى الحياة وهو من الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال ويعاني من سرطان بالاوتار الصوتية وتكسر صفائح الدم، ومحمد احمد ناجي ابو الرب (التيع) ومحكوم بالسجن 30 عاما وهو من بلدة قباطيه قضاء جنين، و حمزة محمد عبد القادر ابو الهيجاء من مخيم جنين ومحكوم 26 عاما.