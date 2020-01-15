من اليوم.. بدء ضخ الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر

وطن: أعلن وزيرا البترول والطاقة في مصر ودولة الاحتلال، بدء تدفق الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى مصر، الأربعاء.

وقال وزير البترول المصري،طارق الملا، في بيان لوزارته، "إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

وحسب البيان، أشارت الوزارة إلى أن الملا ونظيره الإسرائيلي سيعلنا ذلك في مؤتمر وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، يوم غدٍ الخميس، في القاهرة.

وعلى هامش المؤتمر، سيعلن وزراء الطاقة في مصر وقبرص و"إسرائيل" واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، تدشين منظمة إقليمية للغاز.

وفي 19 فبراير/شباط 2018، قالت حكومة الاحتلال إنها وقعت صفقة وصفتها بأنها "تاريخية" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وفي خطوة مُماثلة، بدأت إسرائيل ضخ الغاز إلى الأردن في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وسط اعتراضات داخل مجلس النواب الأردني على الخطوة.