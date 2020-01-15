الاحتلال يبلغ نيته الإفراج عن الأسير علاء أبو جزر اليوم

رام الله- وطن: أبلغت سلطات الاحتلال، صباح الأربعاء، بنيتها الإفراج عن الأسير علاء أبو جزر (43 عامًا) من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم.

وأفاد محمد أبو جزر شقيق الأسير علاء، أن محامي شقيقه أبلغهم صباح اليوم، بقرار الاحتلال الإفراج عنه.

وكانت سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنه أمس الثلاثاء، بعد انتهاء محكوميته البالغة 17عامًا، وحولت عائلته مكان استقباله لخيمة اعتصام مفتوح.

وتستعد العائلة للتوجه لحاجز بيت حانون/ايرز شمالي القطاع لاستقباله.