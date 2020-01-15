روحاني: استهداف قاعدة "عين الأسد" يعني أننا لن نستسلم أمام الولايات المتحدة

وطن: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أن بلاده سترد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك مهما طال الزمن، مشيرا إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد يعني أننا لن نستسلم أمام الولايات المتحدة وسنرد على أي هجوم.

وشدد الرئيس الإيراني على أن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب ألا يتكرر مرة أخرى وينبغي إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية.

ولفت روحاني إلى أن من أسقطوا الطائرة الأوكرانية هم ذاتهم من ضمنوا أمن البلاد، مشددا في الوقت عينه على أنه ينبغي محاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة بالشكل الذي يقنع العالم. وأضاف ، أرجو من القوات المسلحة أن تبين الخطوات المتخذة بشأن حادث الطائرة الأوكرانية ونعتذر للشعب الإيراني عن التأخير في الإعلان عن الخطأ.

وقال روحاني إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي بالتزاماته بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأكد الرئيس الإيراني في كلمة له يوم الأربعاء، نقلها التلفزيون الرسمي، أن كل الخطوات، التي اتخذتها إيران للنأي بنفسها عن الاتفاق النووي يمكن الرجوع عنها.

وأشار روحاني إلى أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني لـ"اتفاق ترامب" مُستغرَبة "لأن الرئيس الأمريكي يخرق وعوده دائما".

واتهم الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف كتكتل مستقل، مطالبا بتقديم الاعتذار لطهران لعدم وفائه بعهوده.