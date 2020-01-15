الولايات المتحدة تهدد العراق بعقوبات في حال شراء "إس 400"

وطن: أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود أن بلاده قد تفرض عقوبات على العراق في حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخيّة (إس 400).

بدورها، قالت الخارجية الروسية إن موسكو لا تخشى العقوبات في حال توريد أنظمة "أس 400" الصاروخية إلى العراق.

وكان سفير العراق لدى طهران سعد جواد قنديل قد أكّد هذا الأسبوع لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة (إس 400) الصاروخية للدفاع الجوي، لافتاً إلى أن من الوارد شراء المنظومة.

وقال قنديل إن هذه المسألة مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق.

في وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، محمد رضا، أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس 400".

ويحاول العراق شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.

ويعد هذا النظام الصاروخي الذي يصل مداه إلى أربعمئة كيلومترا أحد أكثر الأنظمة تطوراً، ويستطيع تدمير أهداف تتحرك بسرعة خمسة كيلومترات في الثانية، بما فيها الطائرات والصواريخ ذاتية الدفع ومتوسطة المدى والصواريخ المجنحة.

المصدر : الميادين