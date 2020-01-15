كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر "الفيس بوك" في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم الاربعاء، ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر موقع "الفيس بوك" طالت مواطنة في الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأنـه وبناء شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة مفادها قيام مجهول بابتزازها أخلاقيا عبر موقع "الفيس بوك" مقابل عدم نشر صورها ومعلوماتها الشخصية، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .

وأضافت، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرز عليه.

وأكـدت على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعـة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .