8 مبتكرين شباب ينالون شهادات براءات اختراع

رام الله- وطن: سلم وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، ثمانية مبتكرين شهادات براءات اختراع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور عدنان سمارة رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير العسيلي خلال مراسم تسليم الشهادات، على أن فلسطين غنية بالرياديين والمخترعين، الذين ستعمل الوزارة على توفير الدعم اللازم لهم والاستثمار فيهم، لافتا إلى قيام الوزارة خلال العام الماضي وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو بإنشاء11مراكزاً للإبداع والتميز TISC، تضم جامعات وغرف تجارية وحاضنات والمجلس الأعلى للإبداع والتميز. مشيرا إلى انه سيتم إطلاق الدفعة الأولى من هذه المراكز في الوقت القريب، بعد أن تلقوا التدريب الفني اللازم .

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز م.عدنان سمارة "لابد أن نكون جزء من التغير، والحصول على براءات الاختراع بمثابة جواز سفر للمضي قدما في التطور والاختراع، مشيرا الى وجود صندوق التميز والإبداع الذي يدعم الشركات الناشئة.

من جانبه استعراض د. لؤي شاهين من جامعة البوليتنك، مهام عمل مراكز دعم الإبداع والتميز، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الأبحاث وتطبيقها وتقديم الدعم اللازم وتوفير الحاضنة للمبدعين.

هذا وثمن المخترعون جهود وزارة الاقتصاد الوطني في دعم الريادين والمبدعين.

يذكر ان المخترعين هم: