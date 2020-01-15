الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدانين بتهمة الشروع بالقتل

وطن: أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود ابو عياش والقاضي عزات عبد الله ، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ المتهم ( م،ع،م) بتهمة الشروع بالقتل تمهيدا وتسهيل لجنحة السرقة خلافا لأحكام نص المادة327/1 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وتضمينه نفقات محاكمة بمبلغ 1000 دينار أردني.

وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال ،واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري المتهم "ع.،ع،ق" بتهمة الحرق الجنائي خلافا للمادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10سنوات.