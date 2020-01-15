ضمن فعاليات يوم الشجرة.. بلدية البيرة تزرع أشجارا متنوعة في حديقة الاسقلال

وطن: نظمت بلدية البيرة اليوم، وتحت رعاية محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام إحتفالاً مهيباً بمناسبة يوم الشجرة الفلسطيني الذي يصادف 15 من كانون الثاني من كل عام، حيث ضم الاحتفال نشاطاً واسعاً في زراعة أكثر من 50 شجرة في ارض حديقة الاستقلال في مدينة البيرة ، والتي تنوعت بين اشجار حرجية واشجار للزينة، وذلك ضمن فعاليات يوم الشجرة الذي تحرص بلدية البيرة من خلاله على التأكيد بالأهمية الكبرى التي توليها سنوياً لنشر البساط الأخضر على كل شبر فيها، وحرصاً منها على أهمية تخضير فلسطين والمحافظة على تنوعها الحيوي.

الاحتفال الذي نظم في حديقة الاستقلال في مدينة البيرة حضره نائب رئيس بلدية البيرة جمال شلطف، واعضاء المجلس البلدي جهاد زهور تمارا حداد وأ. ضياء معلا، اضافة لحشد من الشخصيات الرسمية والشعبية من وزارة التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة وعدة وزارات مختلفة، وغرفة تجارة وصناعة المحافظة، والاجهزة الامنية الفلسطينية المختلفة، والجمعيات النسوية في المدينة، الذين شاركوا بزراعة عدد من الأشجار ، كما انخرط في النشاط عدد من المسؤولين والمدافعين عن البيئة وعموم المواطنين وطلبة المدارس .

نائب رئيس بلدية البيرة جمال شلطف أكد خلال كلمته الافتتاحية على ان زراعة الاشجار في هذه المناسبة الوطنية داخل الحديقة الاكبر على مستوى فلسطين، يأتي ضمن مساعي البلدية للحفاظ على جمال وبيئة المدينة, زيادة المساحات الخضراء فيها, وبث روح العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني، وزيادة الوعي بثقافة الشجرة الذي أصبح كبيراً لدى المواطن الفلسطيني بشكل عام، ولدى البلديات بشكل خاص ودليل ذلك اهتمام بلدية البيرة بزيادة عدد الاشجار في حديقة الاستقلال التي شارفت على احتواء ما يقرب من 4000 شجرة .

محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام رحبت خلال كلمتها بالمشاركين وخاصة طلبة المدارس من الاناث والذكور والمعلمين والمدراء، شاكرة جهود بلدية البيرة الاهتمام بالأرض وزراعتها بالأشجار، ليس فقط في يوم الشجرة بل في كل المناسبات الوطنية، والحفاظ على المساحات الخضراء في مدينة البيرة، وقالت غنام" إن هذه الفعاليات تأتي تأكيداً على تمسكنا بالأرض وبالثوابت والهوية الفلسطينية، متمنية أن نحتفل العام القادم بزراعة الأشجار بالاستقلال الحقيقي في القدس الشريف وهي محررة وعاصمة دولتنا الفلسطينية وليس فقط بحديقة الاستقلال "

وتأتي هذه الفعالية ضمن رؤية مجلس بلدي البيرة الهادفة للحفاظ على مدينة البيرة مدينة خضراء، تتوسع فيها الأماكن المزروعة بالأشجار، للحفاظ على توازن المدينة، وتنمية الجانب الجمالي فيها، وفقًا للرؤية التي تسير عليها البلدية للحفاظ على التوازن الصحي للمدينة.