العسيلي: يجب دعم قطاع صناعة الأحذية والجلود لانه من أهم القطاعات التي تتمتع بجودة عالية

وطن: أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أهمية دعم المنتجات الوطنية، لا سيما قطاع صناعة الأحذية والجلود، باعتباره من أهم القطاعات المنافسة التي تتمتع بجودة عالية.

واطلع العسيلي، خلال اجتماع مع اتحاد الصناعات الجلدية، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن أصحاب المصانع والمدابغ، على مجمل القضايا بما فيها المعوقات التي تواجه هذا القطاع، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على دعمه وفتح المزيد من الأسواق العالمية أمامه، من خلال مشاركته بالمعارض الدولية، بالإضافة للعمل قدر الإمكان على زيادة حصته السوقية في السوق المحلية.

وجرى خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقيتي تعاون، الأولى بين اتحاد الصناعات الجلدية وشركة ماركت للتسويق الإلكتروني، والثانية بين الاتحاد وشركة هيبرون اكسبو.