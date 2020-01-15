غانتس: سنضع حدا للصواريخ والاموال التي تدخل غزة

وطن: هاجم رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه الداخل المحتل.

وقال غانتس في تغريدة له على "تويتر": "لقد فشل نتنياهو في توفير الأمن لسكان الجنوب سوف نضع حدآ للصواريخ والاموال التى تدخل لغزة، حان الوقت لاتخاذ القرار".

ودوّت مساء اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ليعلن جيش الاحتلال بعدها عن اطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.