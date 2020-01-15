أبو سيف: الوزارة مهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه

وطن: قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن الوزارة مهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه، وإحيائه من أجل الوصول إلى إنتاج ثقافي عالي المستوى يليق بفلسطين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في مدينة البيرة، أعضاء جمعية موسيقانا لتنمية الثقافة والفنون، لبحث دعم تنفيذ مبادرة "غَنيتُ عكا" وهي عبارة عن عرض غنائي لجوقة غنائية نسائية في مدينة عكا.

وأكد أبو سيف أهمية تقوية الروابط بين المجتمع الفلسطيني باختلاف جغرافيته، وضرورة دعم المواهب الشابة وتنشيط الحياة الموسيقية، كذلك أهمية الشراكة مع المؤسسات والأشخاص الفاعلين في المجال الثقافي، خاصة الموسيقي، بسبب الحاجة الملحة لمثل هذه الخدمات الثقافية الفنية التي يعاني المجتمع الفلسطيني من شح في تقديمها.

بدورهم، أطلع أعضاء الجمعية، الوزير أبو سيف على آلية عمل الجمعية، وأهدافها، والفئات التي تستهدفها، وسعيها لتطوير الثقافة الموسيقية والفنون في المجتمع الفلسطيني ككل، مشيرين إلى أهمية المبادرة للدمج بين الأغاني التراثية الفلسطينية وتلك الخاصة بفنانين محليين قدامى.