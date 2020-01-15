هيئة الأسرى: قضية الأسرى حاضرة باستمرار على طاولة القيادة

وطن: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قضية الأسرى ثابتة ومركزية، وحاضرة باستمرار على طاولة القيادة، والهيئة مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة للأسرى وذويهم.

جاء ذلك خلال تكريم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، الأسير المحرر هاني توفيق مصطفى منصور أبو حطب من عانين غرب جنين، بعد قضاء 17 عاما ونصف العام في سجون الاحتلال.

وأشار أبو بكر إلى أن الاحتلال في الآونة الأخيرة صعد من هجمته المسعورة بحق الحركة الأسيرة من خلال الاقتحامات المستمرة لأقسام المعتقلات، وقمع الأسرى وسحب إنجازاتهم، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، المنافي لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ولفت إلى الانجازات التي حققها الأسرى الإداريون، والتي كان آخرها صموده الأسير أحمد زهران من خلال خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام، الذين تمكنوا بصمودهم وعزمهم على قهر الجلاد والانتصار من أجل حريتهم وكرامتهم، ورفضا للاعتقال الإداري التعسفي وتحديهم بأمعائهم الخاوية ظلم وقهر السجان.