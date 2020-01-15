إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

وطن: أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في قاعدة جوية للحرس الوطني الأمريكي بولاية تينيسي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في قاعدة "ماكغي تايسون" الجوية، وإن القاعدة تم إغلاقها.

وأكد الحرس الوطني في ولاية تينيسي في حسابه على "تويتر"، أن عناصره يعملون مع الأجهزة الأمنية الفدرالية والمحلية على معالجة التقارير عن "نشاط مشبوه" داخل القاعدة، ولا توجد حتى الآن معلومات عن سقوط إصابات.

وأضاف الحرس الوطني أنه سيكشف عن مزيد من المعلومات في حال ورودها.

روسيا اليوم