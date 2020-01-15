العاهل الأردني: الاستقرار في الشرق الأوسط لايتحقق دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وطن: أكد الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء أنه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلاما دون شرق أوسط مستقر.

وقال العاهل الأردني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ اليوم إن الاستقرار في الشرق الأوسط لايتحقق دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أن أكثر من سبعين عاما من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد أودت بآمال تحقيق العدالة.

وتساءل قائلا: ماذا لو بقيت القدس المدينة العزيزة على قلبي شخصيا، وذات الأهمية التاريخية الكبيرة لعائلتي موضع نزاع؟

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، من "حرب شاملة" و"فوضى لا توصف" في منطقة الشرق الأوسط في حال حصول مواجهة بين الولايات المتحدة وايران.