الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

رام الله - وطن: شن جيش الاحتلال مساء اليوم سلسلة غارات على احد مواقع المقاومة شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة ان الانفجارات ناجمة عن استهداف طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار محيط موقع السفينة شمال غرب مدينة غزة بصاروخين على الاقل.

واوضحت المصادر ان السنة الدخان تتصاعد من مكان القصف الاخير .

وعادت طائرات الاحتلال مجددا لقصف الموقع باكثر من خمسة صواريخ، قبل ان ترجع لتقصف المكان للمرة الثالثة.

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار مبنى الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر المحلية ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت النار صوب طائرات الإحتلال شمال قطاع غزة .

واضافت المصادر ان طائرات الاحتلال الحربية تحلق على ارتفاعات منخفضة في سماء قطاع غزة.