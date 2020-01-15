نقابة الأطباء لوطن: قررنا تجميد الإضراب بعد استدعاء الرئيس عباس لمجلس النقابة لمقابلته غد

رام الله - وطن: قررت نقابة الأطباء تجمّيد الإضراب المقرر غداً الخميس.

وقال الناطق باسم نقابة الاطباء رمزي ابو يمن لوطن ان النقابة قررت تعليق الاضراب والخطوات الاحتجاجية غدا الخميس بعد استدعاء الرئيس محمود عباس لمجلس النقابة غدا لمقابلته في مقر الرئاسة في مدينة رام الله الساعة الواحدة ظهرا.

واوضح ابو يمن انه تم تجميد الاضراب والخطوات التصعيدية بناء على استدعاء الرئيس لمجلس النقابة والاجتماع به لحل المواضيع العالقة.

واكد ابو يمن ان الاستدعاء تم مساء اليوم لمجلس النقابة وان الاجتماع مع الرئيس سيعقد غدا الساعة الواحدة ظهرا .

وحول مطالب النقابة قال ابو يمن " ما يهمنا امرين، اولهما صحة المواطن وحماية الطبيب والكادر الطبي"، لافتا الى ان كل المشاكل تحدث في قسم الطوارئ بسبب نقص الكادر والمعدات، معتبرا ذلك امر غير صحي، ومسألة تسعى النقابة لانجازها.

واضاف ابو يمن " هناك امور عالقة تتعلق باستحقاقات الاطباء والكادر الطبي المالية منذ سنوات، لافتا الى ان الحكومة مقرة بها"، وقال ابو يمن "نحن لا نضغط على الحكومة لصرف تلك المستحقات لكن نقول لها ثبتوا حقوقنا قانونيا وحين يكون هناك سيولة وميزانيات تبدأ بتسديدها".

واضاف " نحن مع الحكومة وبناء القطاع الصحي الذي يليق بشعبنا، وما تطلبه النقابة هو تثبيت حقوق الاطباء والكادر الطبي".