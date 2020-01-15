ولادة وشيكة للحكومة اللبنانية

وطن: تستمر موجة التفاؤل بولادة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف حسّان دياب خلال يومين وفي حد أقصى في عطلة نهاية الأسبوع.

ويُنتظر أن يزور دياب، ظهر الخميس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لتسلّم أسماء الوزراء الشيعة الذين عُرف منهم لغاية الآن سم الخبير الاقتصادي غازي وزني لحقيبة المالية، علماً أن حصة الشيعة هي 4 وزراء تماماً كحصة السنّة والموارنة.

وكان المهندس شادي مسعد المقرّب من الرئيس دياب التقى، الأربعاء، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وتداول معه آخر اللمسات على التشكيلة، وفُهم أنه تمّ الاتفاق شبه النهائي على التشكيلة التي ستبصر النور قريباً جداً.

وقال مسعد “الأمر انتهى والحكومة ستُعلَن يوم الجمعة بعدما يعرضها الرئيس المكلف على الرئيس بري ظهر الخميس في عين التينة، وقد حُلّت آخر العقد بنقل دميانوس قطار من الخارجية والاقتصاد إلى العمل”.

وقد تقاطعت آخر المعلومات على الأسماء الآتية لحكومة من 18 وزيراً بعدما تمّ النقاش في إمكان توسيع الحكومة الى 20 أو 24 وزيراً: حسّان دياب رئيساً للحكومة، العميد المتقاعد ميشال منسّى نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للدفاع، السفير ناصيف حتّي وزيراً للخارجية، الخبير غازي وزني وزيراً للمال، طلال اللادقي وزيراً للداخلية، ماري كلود نجم وزيرة للعدل، دميانوس قطار وزيراً للعمل، منال مسلّم وزيرة للبيئة، رمزي مشرّفية وزيراً للشؤون الاجتماعية والمهجرين، لميا يمين الدويهي وزيرة للأشغال، ريمون غجر وزيراً للطاقة بعد سقوط ترشيح فيليب زيادة، طلال حواط وزيراً للاتصالات، طارق مجذوب وزيراً للتربية والشباب والرياضة، فارتيه أوهانيان وزيرة للسياحة. ويبقى اختيار 3 وزراء شيعة لحقائب الصحة والصناعة والزراعة وتتردّد أسماء علي حيدر وعبد الحليم فضل الله وسالم درويش كما يبقى بتا اسم لوزارة الاقتصاد من الحصة المسيحية.

وكانت قناة LBCI تحدثت عن خرق إيجابي كبير حصل في ما يتعلق بآخر الأسماء التي تم إسقاطها على التشكيلة الحكومية وتمّ دمج بعض الوزارات. ولم تستبعد أن يتوجّه الرئيس المكلف إلى بعبدا لإعلان التشكيلة الحكومية بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر الخميس.

القدس العربي