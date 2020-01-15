الاحتلال يعتقل التاجر صلاح القرا على معبر بيت حانون

وطن: عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تاجرًا من خانيونس جنوب قطاع غزة ، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنه "تم إبلاغ الارتباط الفلسطيني من قبل مدير التنسيق والارتباط في معبر ايرز، باعتقال المواطن صلاح عبد المالك عيد القرا من قبل الجانب الإسرائيلي".

وأضاف فروانة أنه بعد إجراء المقابلة للمواطن المعتقل تبين أنه "تاجر" من خانيونس، مشيرا إلى أن حالة الاعتقال هذه هي الأولى لتاجر والثانية بشكل عام خلال العام الحالي.

ووفق فروانة، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت على معبر بيت حانون "ايرز" 9 تجار من إجمالي 13 مواطنا تم اعتقالهم خلال العام الماضي.

ولفت إلى أنه تم رصد الكثير من المضايقات على التجار العام الماضي، على غرار الاحتجاز والاستجواب ودفع الكثيرين منهم للانتظار طويلا في معبر بيت حانون قبل السماح لهم بالعبور.