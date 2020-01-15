ترامب يلغي الرسوم الجمركية على الصين بعد اتمام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه سيلغي كل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين بمجرد أن يكمل البلدان المرحلة الثانية من اتفاقهما للتجارة، مضيفا أنه لا يتوقع أن يكون هناك اتفاق لمرحلة ثالثة.

ومتحدثا أثناء مراسم توقيع اتفاق المرحلة الاولى ، قال ترامب "أنا أتركها (الرسوم الجمركية) لأننا بغير ذلك لن يكون لدينا أوراق ضغط لاستخدامها في التفاوض... لكنها ستسقط كلها بمجرد أن ننتهي من المرحلة 2".