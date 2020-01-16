إصابة شاب بعيار معدني واعتقال آخرين في جنين

رام الله - وطن للانباء: أصيب شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت شابين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين شادي محمد جرار من جنين، ومحمد حواشين من المخيم بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال فجروا بوابة منزل عائلة المعتقل جرار، واعتدوا عليه بالضرب وإستجوبوه لأكثر من ساعة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة أحد الشبان.