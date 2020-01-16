الاحتلال يهدم خيمة و"كرافانا" في بيت جالا

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خيمة وبيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم تعود للمواطن محمد رزينة، وجرفت شارعين في قرية الولجة غربا.

وهدمت قوات الاحتلال خيمة و"كرافانا"، ودمرت جدران استنادية وبوابة، تعود للمواطن رزينة، حيث تعد عملية الهدم الخامسة من نوعها، منذ عام 2016، بهدف ترحيله.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت سابقا منزلا وبركسات لتربية المواشي مرتين.

وفي سياق منفصل، جرفت سلطات الاحتلال شارعين في قرية الولجة غرب بيت لحم.