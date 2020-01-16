الاحتلال يرفع حُكم الأسير أيهم صباح من 35 عاماً إلى السّجن المؤبد

وطن: قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" رفع حُكم الأسير أيهم صباح، من رام الله، من 35 عاماً إلى السّجن المؤبد.

وأكد نادي الأسير، الخميس، أن محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، قد قبلت استئناف نيابة الاحتلال التي طالبت فيه رفع حكم الأسير أيهم صباح (18) عاماً، من (35) عاماً إلى السّجن المؤبد وسنوات إضافية، وقررت المحكمة الحكم عليه بالسّجن المؤبد.

ولفت نادي الأسير إلى أن الحكم المؤبد الجائر بحق الفتى أيهم صباح، ليس استثناءً بل قاعدة تسير عليها محاكم العسكرية للاحتلال في القضايا المماثلة لقضية الأسير صباح، حتى وإن كان الأسير قاصراً، عدا عن فرض تعويضات على الأسير صباح بأكثر من مليون شيقل، علماً أن الحكم الأول صدر بحقه وهو أقل من (18) عاماً.

يُشار إلى أن الأسير صباح وهو من سكان رام الله، اُعتقل في تاريخ 18 شباط 2016 وكان يبلغ في حينه من العمر (14 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال، وجهت له سلطات الاحتلال تهمة تنفيذ عملية طعن في متجر "رامي ليفي" أدت إلى مقتل أحد جنود الاحتلال، وإصابة آخر.