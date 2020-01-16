الاحتلال يهدم منزلا في يطا جنوب الخليل ويشرد قاطنيه

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا شرق يطا جنوب الخليل، بحجة عدم الترخيص.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن حسين محمد سلامة في منطقة الديرات شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته.

وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا، وقد هدمته قوات الاحتلال خلال عام 2019، وأعاد هو بناءه، ويؤوي 10 أفراد.

وأعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء عملية الهدم، وهما: محمد إياد ربعي (19عاما)، وزكريا هيثم ربعي (18 عاما).

كما اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المتجمهرين، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.