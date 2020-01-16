الاحتلال يصدر (110) أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال شهر ديسمبر

رام الله - وطن للانباء: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (110) أوامر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة أمرين صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن وبشرى الطويل من رام الله.

مضيفاً أن من بين الأوامر الصّادرة (58) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.