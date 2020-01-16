اتحاد المزارعين لوطن: ندعو الحكومة الى اعلان منطقة الأغوار "عنقود صمود" فوراً، وتبني خطة عمل وطنية شاملة لحمايتها قولاً وفعلاً

رام الله- وطن: دعا اتحاد المزارعين الفلسطينيين، واتحاد الفلاحين، اليوم الخميس، الحكومة إلى إعلان منطقة الأغوار فوراً "عنقود صمود" وذلك لمواجهة الإجراءات الاحتلالية التعسفية المتمثلة في المصادرة، والضم لمناطق واسعة.

وقال مدير عام إتحاد المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم، لوطن، ان دعوة الحكومة الى اعلان منطقة الاغوار "عنقود صمود" تأتي ردا على التطورت الاخيرة في منطقة الاغوار، والاجراءات الاسرائيلية الفعلية في ضم الاغوار، الأمر الذي ينهي الوجود الإنساني والزراعي الفلسطيني في منطقة تعتبر عمقاً استراتيجياً وزراعياً للكل الفلسطيني.

واضاف ملحم: مؤخرا قام الاحتلال بضم أكثر من 100 ألف دونم والان أعلن وزير حكومة الاحتلال، بينيت إنشاء 7 "محميات طبيعية" إلى جانب توسيع 12 محمية أخرى، وبالتالي الاغوار جميعها تم ضمها وستكون مغلقة أمام الفلسطينيين وستكون أرضاً مستباحة للمستوطنين، وبالتالي يتوجب علينا ان نقوم بخطوات عملية على الارض وليس مجرد تصريحات.

وقال: مطلوب من الحكومة العمل على مستويين، الاول محلي من خلال دعم الاغوار واسناد المواطنين هناك وتوفير حمايات قانونية من خلال المحامين والجهات القانونية التي تقوم برفع قضايا ضد جيش الاحتلال لمصادرته الأراضي.

وثانيا على المستوى الدولي مطلوب تفعيل عمل وزارة الخارجية من خلال التواصل مع دول العالم، وان تنظم فعاليات بكل الدول لإطلاعهم على ما يجري في الأغوار.

وأشار ملحم ألى انه سيتم عقد اجتماع لكل المؤسسات الوطنية يوم الاحد القادم ، فيه كل الاتحادات من مزارعين، فلاحين، الجمعيات التعاونية، اريج، معا، الاغاثة الزراعية، والاتحادات التمثيلية، وجهات قانونية ستحضر الاجتماع وسوف يخرج من هذا الاجتماع مطالبة الحكومة بشكل رسمي بتبني خطة عمل وآليه واستراتيجية وطنية شاملة لحمايه الاغوار قولاً وفعلاً.

واضاف: يجب أن يكون هناك خطوات واضحة تتخذها الحكومة وبعد ذلك يتم صياغة مقترح لهذه الخطة الوطنية نطالب الحكومة بتبنيها وبدء تنفيذها ، موضحا أن الوضع مخجل ومعيب! ولا يكفي فقط الاستنكار والادانة، والمطلوب برامج على ارض الواقع وهبات واستنفار عام، على كل الفعاليات الشعبية وهيئة مقاومة الجدار واللجان الشعبية التي تقاوم الاستيطان ان تتواجد بالاغوار والمزارعين ايضا لدعم المنطقة.

واوضح في حديثه أنه مطلوب آليات حماية حقيقية للأرض والمزارعين عبر توظيف كل الجهود والبرامج والمشاريع والموارد المتاحة لدى الحكومة، وليس فقط شعارات.

وأضاف:لا يعقل أن تقوم دولة الاحتلال بتوفير مبلغ شهري يفوق 130 مليون شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات تحت بند ما يسمى "دعم صمود المستوطنين" ولا تقوم الحكومة الفلسطينية بتوفير 4 أو 5 مليون لمواجهة الاحتلال ومصادراته.