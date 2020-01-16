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إصابة 179 شخص في 200 حادث سير الأسبوع الماضي

16.01.2020 03:51 PM
إصابة 179 شخص في 200 حادث سير الأسبوع الماضي

وطن: أصيب 179 شخص بجراح، إثر وقوع 200 حادث سير، الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 200 حادث سير نتج عنها إصابة 179 شخص وصفت إصابتين منها بالخطيرة و 11 بالمتوسطة،  فيما وصفت اصابة 166 بالبسيطة.

وأضافت: أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11066 مركبة وأنزلت عن  الشارع 278 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4301 مخالفة مرورية، وحجزت 175 مركبة للتأكد من  قانونيتها وأتلفت 376 مركبة غير قانونية.

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