الرئيس يصدر تعليماته بتشكيل لجنة لبحث مطالب نقابات المهن الصحية ورفع توصياتها اليه

وطن: أصدر سيادته، تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وممثلي النقابات لبحث مطالبهم، ورفع توصياتها إليه.

أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وممثلي نقابات المهن الصحية لبحث مطالب النقابات، ورفع توصياتها إليه.

جاء ذلك خلال استقبله اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد نقابة الأطباء، ونقيب التمريض، ونقيب المهن المساندة، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة.

وأطلع الوفد، الرئيس على الواقع الصحي الفلسطيني، والعمل الجاري لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطن الفلسطيني، ومطالب النقابات.

بدوره، أشاد الرئيس، بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي الفلسطيني، مؤكدا أن المواطن الفلسطيني يستحق تقديم الخدمة الفضلى له.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

يشار إلى أن اتحاد نقابات المهن الصحية، هدد بخوض إجراءات احتجاجية، لرفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبه، للاطلاع على التفاصيل، اضغط هنا