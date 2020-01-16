Withings تطلق ساعة ذكية هجينة غير مسبوقة!

وطن: كشفت شركة Withings خلال معرض CES 2020 عن ساعة ذكية هجينة قد تحل محل العديد من الأجهزة الطبية المحمولة التي تستخدم بشكل يومي لمراقبة الصحة.

وبالرغم من تصميمها المميز الأنيق الشبيه بتصميم ساعات اليد الكلاسيكية، إلا أن ScanWatch زودت بشاشة صغيرة وتقنيات متطورة للعمل كساعة ذكية متعددة المهام.

ومن أبرز الميزات التي تحملها هذه الساعة إجراء تخطيط كهربائي للقلب (ECG)، وقياس معدلات النبض والنشاط الكهربائي للقلب واكتشاف حالات الرجفان الأذيني، وفي حال رصد مثل هذه الحالات ترسل تحذيرا للمستخدم ينبهه لضرورة مراجعة الطبيب.

وبإمكان ScanWatch أيضا قياس مستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم، عبر إرسال موجات ضوئية في الأوعية الدموية، ما يساعد على اكتشاف نوبات انخفاض الأكسجين التي تحدث عند توقف أو عسر التنفس أثناء النوم.

وعبر الشاشة الصغيرة المزودة بها هذه الساعة أيضا يمكن مراقبة العديد من البيانات الصحية والبدنية التي ترصدها، كمعدل الخطوات المقطوعة أثناء المشي يوميا، والسعرات الحرارية المحروقة خلال النشاط البدني، إلى جانب التنبيهات التي تأتي من الهاتف الذكي عبر البلوتوث.

وستطرح هذه الساعة للبيع في بلدان أوروبا في الربع الأول من العام الجاري بسعر 249 دولارا، ومن المفترض أن تصل إلى باقي أسواق العالم قبل نهاية النصف الأول من العام.

المصدر: 3dnews