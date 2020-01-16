مجلس النواب الروسي يصادق على تولي ميخائيل ميشوستين رئاسة الوزراء

وطن: صادق مجلس النواب الروسي يوم الخميس 16 يناير 2020 على تولي ميخائيل ميشوستين منصب رئيس الوزراء في تصويت بالمجلس تم بعد أقل من 24 ساعة من ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين له لشغل المنصب.

وحصل ميشوستين على تأييد 383 نائبا من بين 424 صوتوا على ترشيحه دون وجود أي أصوات معارضة وامتناع 41 عن التصويت ،وكان قد فاز بموافقة حزب روسيا المتحدة الحاكم الذي يحظى بأغلبية قوية في المجلس.

ويأتي تعيين ميشوستين في المنصب في إطار تغييرات شاملة للنظام السياسي أعلنها بوتين يوم الأربعاء 15 يناير 2020 وأدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.

(مونت كارلو الدولية / رويترز)