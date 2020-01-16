المستشار العسكري للمرشد الإيراني يكشف.. لماذا تراجعت أمريكا عن الرد على إيران؟

وطن: أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، يحيى صفوي، أن أمريكا علمت أن الرد على إيران سيضع قواتهم وقواعدهم في خطر، لذلك تراجعوا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" قال صفوي، اليوم الخميس: "عرف الأمريكان أنهم إذا ردوا على إيران، فإن الآلاف من قواتهم وقواعدهم ستكون في خطر، لذلك تراجعوا"، مضيفا "أحد الأمور التي دفعت أمريكا للتراجع عن الرد هو رعب ترامب من الحشود التي شيعت الفريق قاسم سليماني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع مستشار المرشد الأعلى الإيراني: "الرئيس الأمريكي الحالي لا يفهم بشكل كامل القواعد السياسية والأمنية والعلاقات والقوانين الدولية، والجيش الأمريكي سوف يجبر على الانسحاب من منطقة غرب آسيا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.