إشبيلية يضم المغربي يوسف النصيري

وطن: أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم،الخميس، تعاقده مع مهاجم ليغانيس الدولي المغربي يوسف النصيري حتى يونيو 2025.

وأكد النادي الأندلسي في بيان على موقعه الإلكتروني أن النصيري (22 عاما) الذي وصل إلى إشبيلية، الخميس، للخضوع للفحص الطبي "وقع على عقد مع بلانكيروخا لمدة خمسة أعوام ونصف، أي حتى 30 يونيو 2025". وفقا لفرانس برس.

ولم يكشف إشبيلية عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل الإعلام الإسبانية بـ20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس.

وتخرج النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف ملقة الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع منتخب بلاده في سن الحادية والعشرين في مونديال روسيا.

وانتقل النصيري إلى ليغانيس عقب العرس العالمي وسجل له 15 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات حيث أصبح الهداف التاريخي لهذا الفريق بضواحي العاصمة مدريد، بينها تسعة أهداف في الدوري في 31 مباراة الموسم الماضي منها ثلاثية "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس.

وهز النصيري الشباك أربع مرات في الليغا هذا الموسم.

وبات النصيري ثاني لاعب مغربي في صفوف اشبيلية بعد حارس المرمى ياسين بونو المنضم الصيف الماضي من جيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.