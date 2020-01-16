عقب تشكيل الرئيس لجنة لبحث مطالبهم.. نقابات المهن الصحية تُعلّق الفعاليات التصعيدية

وطن: أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية، عن تعليق الفعاليات الاحتجاجية التي كانت مقررة، وذلك حتى إشعار آخر.. مع تأكيده على استمرار النقابات في متابعة تنفيذ كافة المطالب كما تم الاتفاق عليها.

جاء ذلك بعد لقائهم، اليوم الخميس، بالرئيس محمود عباس، وقيامه بتشكيل لجنة من النقابات والمستشار القانوني في الرئاسة، لرفع التوصيات إلى الرئيس.

وقال الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة منه إن الرئيس أكد خلال الاجتماع أنه سيلتزم بتوصيات هذه اللجنة مؤكداً دعمه اللامحدود للقطاع الصحي.

وأضاف البيان أنه عقب الاجتماع بالرئيس "عقد اجتماع للمهن الصحية والتمريض ونقابة موظفي الخدمات الصحية مع اللجنة الوزارية، برئاسة وزير العمل نصري أبو جيش، وبحضور وزير التنمية الاجتماعية، وممثل وزارة المالية ومجلس الوزراء والديوان، والمكلفة بالحوار مع النقابات".

وذكر البيان أنه جرى نقاش مستفيض وعرض لكافة مطالب النقابات، وتم تفهمهم للمطالب بإيجابية عالية، والاتفاق على قيام اللجنة الوزارية بصياغة التوصيات على هذه المطالب لمجلس الوزراء، لأخذ القرارات المناسبة لها، وذلك بعد الاجتماع مع النقابات والاطلاع على هذه التوصيات والمصادقة عليها، قبل رفعها لمجلس الوزراء.

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