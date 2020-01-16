ضبط بضائع منتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من التداول في الخليل

رام الله- وطن: بناء على معلومات من مديرية الصحة ضبط جهاز الضابطة الجمركية مساء اليوم الخميس، في احدى المحال التجارية بالمدينة كمية كبيرة من العلكة المنتهية الصلاحية، وبحضور جهة الاختصاص من الصحة وبعد فحصها وبناء على التقرير الفني، أقر اتلاف الكمية واستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة أصولاً.

وفي سياق منفصل، وبناء على معلومات لدى الجهاز ضبط جهاز الضابطة الجمركية في جنوب مدينة الخليل، اليوم الخميس، كمية كبيرة من الدخان والمعسل والسولار المهرب الممنوع من التداول داخل الأسواق الفلسطينية لعدم قانونيته ولضرره على الجانب الاقتصادي وعلى صحة المواطنين وذلك بدعم واسناد جهازي الامن الوطني والشرطة، إذ تم التحرز الكمية لحين حضور جهات الاختصاص واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.