البيرة: اعتقال سيدة في حالة "نفاس" وتعرُّض زوجها وأحد الموقفين للتعذيب.. والشرطة لوطن: تم أخذ أقوالها وسيُفرج عنها بعد قليل

رام الله-وطن: قالت المحامية منهى بدارين، إن جهاز المباحث داهم، مساء الخميس، بيت شقيقها أمجد بدارين، واعتقلوا زوجته شامة قرعان وهي في حالة "نفاس"*، بعدما فتّشوا منزلها الواقع في مدينة البيرة.

وفي اتصال مع وطن، قالت المحامية منتهى بدارين، إن السيدة قرعان موقوفة الآن في مقر شرطة البالوع.. وتركوا طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 20 يوماً وحيدة في البيت، وفي حالة بكاء.

وأضافت المحامية منتهى بدارين إن اعتقال زوجة شقيقها أمجد الموقوف، جاء من أجل الضغط على زوجها.

وفي تفاصيل القضية، قالت إن جهاز الشرطة اعتقل كلاً من شقيقها أمجد بدارين وعماد الشيخ يوم الاثنين الماضي، وكانوا بصحة جيدة، وظهروا اليوم في المحكمة وأرجلهم وأيديهم ملفوفة بالجبص، وتظهر عليهم علامات تعذيب قاسية.

وفي اتصال وطن مع المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، قال إن السيدة أعطت شهاداتها بخصوص إحدى القضايا.. وسيتم الإفراج عنها بعد قليل.

وفيما يخص تعرّض الموقفيْن للتعذيب، قال ارزيقات "سأتابع الموضوع مع النيابة"، دون أن يورد تفاصيل أخرى.

*نفاس: هي الفترة التي تلي الولادة، مدتها 6 أسابيع، وتستعيد فيها أنظمة جسم الوالدة حالتها الأصلية قبل الحمل.