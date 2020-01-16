المحامية فدوى البرغوثي تزور زوجها القيادي مروان وتُطمئن الجميع: "لنا لقاء قريب"

وطن: أكدت المحامية فدوى البرغوثي، انها قامت بزيارة زوجها الأسير القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي بعد منعها ما يقارب 33 شهرا.

وكتبت البرغوثي عبر صفحتها (فيسبوك) إخوتي أخواتي الأصدقاء الأعزاء، بعد 33 شهر من منعي من زيارة ابو القسام، ابلغني الصليب الاحمر بحصوله على موافقة لزيارتي وتمت الزيارة.

أضافت: "الحمدلله، أبو القسام بخير، وبصحة جيدة، ومعنويات عالية، شباب، رياضي، واثق، صافي الذهن، بسلم على الجميع ومشتاق للجمع".

وختمت: "ولنا لقاء قريب".

يذكر أنه الاحتلال اعتقل القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، عام 2002، بسبب دوره الريادي في المقاومة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن لخمسة مؤبدات.