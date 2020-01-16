هيئة مسيرات العودة: الاحتلال منع نشطاء دوليين من الوصول إلى غزة للتضامن

غزة- وطن: أعربت هيئة مسيرات العودة في غزة، اليوم الخميس، عن تضامنها مع نشطاء دوليين، قالت، إن الاحتلال اعتقلهم أثناء محاولتهم قبل ثلاثة أيام الوصول إلى القطاع ضمن نشاط الحملة الدولية، غزة 2020، لكسر الحصار.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المعتقلين نشطاء أوروبيون، منهم آنا كانتولا عضو البرلمان الفنلندي، وليزا دوشيك، عضو البرلمان الاقتصادي النمساوي، والناشطة اليهودية المعادية للصهيونية نيتا جولان، إضافة لنشطاء حقوقيين آخرين.

وحسب الهيئة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال النشطاء، وقامت بمصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم وحققت معهم، في جهاز الأمن (الشاباك) ووحدة محاربة الإرهاب تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم بالقوة.

وحيت الهيئة النشطاء "المتضامنين مع العدالة والإنسانية (الذين) يقفون ضد الاحتلال والحصار والتمييز العنصري"، مطالبة المؤسسات الإنسانية الدولية بحماية المتضامنين الأجانب من "بطش" إسرائيل.

كما دعت الهيئة "المتضامنين الأجانب والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى استمرار تنظيم الحملات الدولية لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة من البر والبحر وتحدي سياسات الاحتلال العنصرية".

(د ب أ)