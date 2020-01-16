الاحتلال يبعد 3 شبان عن الأقصى

رام الله- وطن: أبعدت شرطة الاحتلال، الخميس، ثلاثة شبان عن المسجد الأقصى لمدة تراوحت بين أسبوع و5 أشهر.

وأفرجت شرطة الاحتلال عن الشاب سامي فتيحه، بشرط ابعاده عن المسجد الاقصى المبارك لمدة اسبوع، وأبلغته انه بعد اسبوع سيتم تسليمه قرارا يقضي بابعاده عن الأقصى لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت الشاب فتيحه بعد عصر اليوم اثناء خروجه من باب حطة في المسجد الأقصى.

كما سلمت شرطة الاحتلال اليوم الشاب يعقوب محمد الدباغ، قرارا يقضي بابعاده عن المسجد الأقصى لمدة 5 اشهر، وذلك بعد ابعاده لمدة أسبوع.

في ذات السياق، سلمت شرطة الاحتلال في مركز القشلة اليوم الخميس، الشاب احمد محمد درباس(25 عاما) من قرية العيسوية، قرارا بالابعاد عن الاقصى لمدة أسبوع.

كما سلمت احمد استدعاء ليوم الاربعاء المقبل، للمثول امامهم لتسلم قرار ابعاد عن المسجد الاقصى لمدة 6 اشهر.

وافرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الشاب نظام ابو رموز من بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة ايام، ومنع استخدام الفيسبوك، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف شيكل.

ويذكر ان الشاب نظام ابو رموز مبعد عن المسجد الأقصى لمدة 6 اشهر.