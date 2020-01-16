طائرات الاحتلال تستهدف مناطق في شمال غزة

وطن: تعرض موقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة لقصف بصاروخين أطلقهما الطيران الحربي للاحتلال.

كما واستهدف الطيران المروحي محيط موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال القطاع بعدة صواريخ.

وأضافت مصادر محلية بأن القصف نتج عنه أضرار في منازل لأحد المواطنين، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نقلت مواقع عبرية أنّ عدة بالونات مفخخة أطلقت من قطاع غزة، انفجر إحداها في مستوطنة "نتيفوت".

يذكر بأن طائرات الاحتلال استهدفت مساء الأربعاء أيضاً مواقع مختلفة في قطاع غزة، وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن القصف يأتي رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.