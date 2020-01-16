"إسرائيل" تمنع الفراولة المورّدة من قطاع غزة

وطن: قررت وزارة الزراعة في دولة الاحتلال، يوم الخميس، منع توريد الفراولة إليها من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزارة الزراعة أوصت البائعين بشراء الفراولة التي يتم بيعها في سوق الجملة الإسرائيلية والمزروعة في "إسرائيل"، وإعطاء الأولوية لها.

وأوضحت القناة، أنه تم ضبط 167 كرتونة فراولة في سوق الرملة مهربة من قطاع غزة، وتمت مصادرتها.

يذكر أن وزارة الزراعة الإسرائيلية سمحت في 30 ديسمبر، بدخول الفراولة والطماطم والباذنجان من غزة إلى اسرائيل.